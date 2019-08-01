Пхеньян стверджує, що тестував ракетні системи, а не ракети - ЗМІ

Північна Корея тестувала нову ракетну систему на цьому тижні, а не балістичні ракети малої дальності.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

“Північна Корея у четвер повідомила, що тестувала нову ракетну систему під час запуску позавчора, таким чином поставивши під питання дані Південної Кореї про начебто тестування комуністичною державою балістичних ракет малої дальності”, - йдеться у повідомленні.

У KCNA зазначили, що відбулося успішне тестування саме ракетної системи залпового вогню.

Зазначається, що інші ЗМІ у КНДР також опублікували фотографії цієї системи, проте великі частини цих фотографій були розмиті, ймовірно аби уникнути розсекречення важливої інформації.

Читайте також: КНДР запустила дві балістичні ракети

Як повідомлялося 31 липня, в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя.