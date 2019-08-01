Фінляндія посилює правила видачі віз росіянам

Під час подачі документів на фінську візу громадянам Росії доведеться надавати довідку про доходи і маршрут своєї подорожі по Фінляндії.

Про це повідомляє Yle.

"Уже через місяць при подачі на фінську візу росіянам доведеться надавати довідку про доходи і маршрут своєї подорожі по Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, російським туристам необхідно буде в обов'язковому порядку надавати такі дані: підтвердження наявності коштів для існування, наприклад, трудовий договір, актуальна банківська виписка за останні шість місяців, а також свідоцтво про володіння нерухомістю в Росії.

Ці зміни торкнуться заяв, які подають до візового відділу консульства або візові центри, розташовані по всій Росії.

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Зазначається, що Фінляндія і раніше при потребі запитувала цю інформацію у туристів, однак з початку осені надавати її буде необхідно в обов'язковому порядку, так само як і під час запиту віз до інших держав Шенгенської зони.

Фото: Kari Kosonen / Yle