У Китаї стався вибух на шахті, загинули чотири особи

У результаті вибуху на вугільній шахті на півдні Китаю загинуло чотири особи, ще троє опинилися під завалами.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

«У результаті вибуху на вугільній шахті в південно-західній провінції Китаю Гуйчжоу загинули чотири людини», - йдеться в повідомленні.

Вибух стався о 4 годині дня за місцевим часом в середу. Спочатку в пастці під завалами опинилися вісім осіб, проте станом на 8:30 ранку четверга одну людину було врятовано, четверо загинули і троє залишилися в шахті.

Рятувальні роботи тривають. Ведеться розслідування причини вибуху