Британія виділила ще $2,6 мільярда на підготовку до "жорсткого" Brexit

Британський уряд виділив додаткові 2,6 мільярда доларів на підготовку до виходу з Європейського союзу без угоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Уряд Сполученого Королівства подвоїв витрати на підготовку до Brexit без укладання угоди», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що новий міністр фінансів країни Саджида Джавід виділив додаткові 2,1 млрд фунтів стерлінгів(2,5 млрд дол.). З них 1,1 млрд фунтів стерлінгів підуть на поліпшення прикордонної та митної інфраструктури та забезпечення доступу до критично важливих медичних товарах. Інші кошти при необхідності будуть надані урядовими департаментами, зазначили в казначействі.

Таким чином сума коштів на випадок жорсткого Brexit в цьому фінансовому році подвоїлася, досягнувши 4,2 мільярда фунтів стерлінгів. А загальна сума виділених на Brexit грошей піднялася до 6,3 мільярда фунтів.

Британія зобов'язана покинути ЄС 31 жовтня 2019 року.