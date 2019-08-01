Британія виділила ще $2,6 мільярда на підготовку до "жорсткого" Brexit
Про це повідомляє Bloomberg.
«Уряд Сполученого Королівства подвоїв витрати на підготовку до Brexit без укладання угоди», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що новий міністр фінансів країни Саджида Джавід виділив додаткові 2,1 млрд фунтів стерлінгів(2,5 млрд дол.). З них 1,1 млрд фунтів стерлінгів підуть на поліпшення прикордонної та митної інфраструктури та забезпечення доступу до критично важливих медичних товарах. Інші кошти при необхідності будуть надані урядовими департаментами, зазначили в казначействі.
Таким чином сума коштів на випадок жорсткого Brexit в цьому фінансовому році подвоїлася, досягнувши 4,2 мільярда фунтів стерлінгів. А загальна сума виділених на Brexit грошей піднялася до 6,3 мільярда фунтів.
Британія зобов'язана покинути ЄС 31 жовтня 2019 року.