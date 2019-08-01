У Папуа-Новій Гвінеї розслідують смерть 35 пацієнтів однієї лікарні

Працівники МОЗ Папуа-Нової Гвінеї разом з експертами ВООЗ розслідують смерть 35 пацієнтів лікарні міста Горока на північному сході країни.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Яка саме інфекція забрала життя людей, поки не відомо. Імовірно, щонайменше вісім осіб померли від зараження клебсієллою - бактерією з високою резистентністю до звичайних антибіотиків", - ідеться в повідомленні.

Пітер Нуму, губернатор провінції Істерн-Гайлендс, центром якої є Горока, заявив, що вважає за необхідне негайно оголосити надзвичайний стан у лікарні.

Міністр охорони здоров'я Папуа-Нової Гвінеї Еліас Капаворе повідомив, що смерті зазвичай бувають наслідком неналежного інфекційного контролю, але поки що відомство не може зробити жодних висновків.

"Нам, як і раніше, потрібні кілька джерел підтвердження, включно з інвазивними клінічними процедурами", - зазначив міністр.