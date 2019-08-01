Келлі Найт Крафт офіційно стала представником США при ООН
Про це повідомляє VOX.
“Сенат офіційно затвердив Келлі Найт Крафт, колишню амбасадорку США у Канаді, на високій дипломатичній посаді, яка залишалася вакантною з часу відставки Ніккі Гейлі наприкінці 2018 року”, - йдеться у повідомленні.
Видання нагадує, що призначити Крафт на цю посаду порадив лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч МакКоннел. Родини Крафт і МакКоннела давно та близько знайомі, тому процес затвердження був практично гарантованим.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого Дональд Трамп офіційно оголосив про висунення кандидатури посла США в Канаді Келлі Найт Крафт на посаду постійного представника при ООН.
Її попередниця Ніккі Гейлі завершила свої повноваження 31 грудня 2018 року, подавши у відставку.
Фото: Getty Images