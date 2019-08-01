Келлі Найт Крафт офіційно стала представником США при ООН

Американський Сенат затвердив Келлі Найт Крафт на посаді постійного представника США при ООН, це місце залишалося вакантним сім місяців.

Про це повідомляє VOX.

“Сенат офіційно затвердив Келлі Найт Крафт, колишню амбасадорку США у Канаді, на високій дипломатичній посаді, яка залишалася вакантною з часу відставки Ніккі Гейлі наприкінці 2018 року”, - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що призначити Крафт на цю посаду порадив лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч МакКоннел. Родини Крафт і МакКоннела давно та близько знайомі, тому процес затвердження був практично гарантованим.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого Дональд Трамп офіційно оголосив про висунення кандидатури посла США в Канаді Келлі Найт Крафт на посаду постійного представника при ООН.

Її попередниця Ніккі Гейлі завершила свої повноваження 31 грудня 2018 року, подавши у відставку.

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