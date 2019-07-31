Берлін поки не планує долучатися до США в патрулюванні Ормузької протоки

Німецька влада на сьогодні не планує долучатися до американської ініціативи щодо захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це заявила представник федерального уряду ФРН Ульріке Деммер у середу на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд ставиться до конкретної американської заявки стримано, тому не запропонував жодного внеску. Загальний підхід нашої політики щодо Ірану суттєво відрізняється від нинішнього підходу США. Для нас важливо продовжувати слідувати шляхом дипломатії та шукати змістовних переговорів з Іраном… Пріоритет має полягати у дипломатичних зусиллях і деескалації", - заявила Деммер.

Вона підтвердила, що США днями презентували по дипканалах багатьох союзників, у т.ч. ФРН, своє бачення концепції місії спостереження за морським простором і забезпечення свободи навігації у Перській затоці та звернулися по допомогу до цих країн.

Участь у місії під проводом США, за словами представниці німецького уряду, могла би ускладнити ситуацію з огляду на намагання врятувати Іранську ядерну угоду.

При цьому речниця зазначила, що Німеччина продовжує розглядати пропозицію щодо місії з охорони морської справи в європейських рамках як таку, яка заслуговує на розгляд. Це питання Берлін обговорює з європейськими партнерами, насамперед, з Францією та Великою Британією.

Деммер додала, що в Північноатлантичному альянсі існує єдність стосовно того, що блокування протоки з боку Ірану є протизаконною та небезпечною атакою на принцип вільного судноплавства, яку не можна виправдати та яку НАТО жорстко засудило. Така поведінка Ірану ставить під удар стабільність у всьому регіоні. Берлін разом з партнерами вимагає негайного звільнення британського корабля.

Представник Міністерства оборони повідомив, що наразі жодних військових кораблів у зазначеному регіоні немає.

Як повідомлялося, 19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Один із них згодом відпустили, другий, під британським прапором, продовжують утримувати.