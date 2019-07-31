У Туреччині перекинувся автобус, травмовані 25 пасажирів

«Автобус, що перевозив сезонних робітників для збору лісових горіхів, з'їхав з дороги та кілька разів перекинувся. 25 людей постраждали, з них 10 отримали важкі травми», - йдеться у повідомленні.

Попередня причина аварії – водій не впорався із керуванням. При цьому він намагався втекти з місця події.

Серед постраждалих є діти та жінки, всі вони перебувають під наглядом лікарів.