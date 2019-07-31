У Туреччині перекинувся автобус, травмовані 25 пасажирів
Укрінформ
У провінції Діярбакир, що на південному сході Туреччини, перекинувся автобус, унаслідок ДТП постраждали 25 людей.
Про це повідомляє місцеве видання Güneydoğu Ekspres.
«Автобус, що перевозив сезонних робітників для збору лісових горіхів, з'їхав з дороги та кілька разів перекинувся. 25 людей постраждали, з них 10 отримали важкі травми», - йдеться у повідомленні.
Попередня причина аварії – водій не впорався із керуванням. При цьому він намагався втекти з місця події.
Серед постраждалих є діти та жінки, всі вони перебувають під наглядом лікарів.