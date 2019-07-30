Глава Генасамблеї ООН не сказала Лаврову жодного слова про розгін протестів

Президентка Генеральної асамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса під час участі у дискусійному клубі "Валдай" та зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у рамках свого візиту до Росії жодного разу не порушила тему жорстокого розгону мітингів.

Цього не було серед запланованих тем зустрічей, а візит ще не завершився, пояснила речниця президентки ГА ООН Моніка Грейлі, відповідаючи на питання власного кореспондента Укрінформу у Нью-Йорку.

"Зустрічі ще тривають. Останній день візиту - завтра (у середу, 31 липня - ред.). Ми, звісно, не можемо тут перелічити кожну тему, яку президентка ГА обговорювала з російською владою", - розповіла вона.

Грейлі додала, що стенограма зустрічі з Лавровим була опублікована, і ще раз нагадала, що у рамках візиту відбулися ще не всі зустрічі.

Водночас, згідно з повідомленням про результати зустрічі Лаврова та Фернанди Еспіноси, розгін протестів відсутній серед переліку тем, які обговорювалися.

Нічого не сказано про масові порушення прав людини і у повідомленні про зустріч з Лавровим у понеділок на власній сторінці президентки ГА у Twitter.

I was pleased to meet with @mfa_russia, H.E. Sergey #Lavrov in #Moscow today. We had a very substantive and productive discussion on the need to strengthen #multilateralism with the @UN charter and its principles at the centre. #UN4ALL pic.twitter.com/AWPVw4qzBd — UN GA President (@UN_PGA) 29 липня 2019 р.

На уточнююче запитання Укрінформу, чи все-таки згадувала президентка Генасамблеї ООН про ситуацію у Москві на хоч якійсь зі своїх зустрічей у Росії у дні, коли відбувалося придушення протестів, Грейлі відповіла, що президентка ГА заздалегідь планує наповнення зустрічей.

"Я розумію, ви говорите про протести. Гадаю, і ви, і я розуміємо, що коли відбуваються зустрічі між президенткою та представниками влади, їхній напрям не задають заголовки дня", - відповіла вона.

За її словами, такі зустрічі плануються заздалегідь, теми обговорюються та узгоджуються обома делегаціями. Насамкінець, Грейлі зауважила, що "відповідні теми обговорювалися, а її місія ще не завершена". Водночас, уточнити, які саме "відповідні теми" обговорювалися, не вдалося.

На питання іншого журналіста, чи не варто було би президентці Генасамблеї, яка з самої своєї інавгурації наголошувала на правах людини як основної теми свого терміну на посаді, хоча б згадати про події в Москві під час зустрічі зі студентами, Грейлі відповіла, що "не можна виділяти окремі теми", а загалом тема поваги до прав людини звучала.

Раніше речниця розповіла, що Марія Фернанда Еспіноса виступила на дискусійному клубі "Валдай" у Москві, де говорила про виклики багатосторонній міжнародній політиці, реформу ООН та Ради Безпеки, необхідності партнерства для досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

В понеділок, на наступний день після жорстокого розгону демонстрацій, вона провела зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, де наголосила на зазначених вище темах, а також необхідності зусиль у боротьбі з тероризмом.

Вона також дала інтерв`ю журналістам та зустрілася зі студентами МГІМО, де наголосила на важливій ролі молодих людей в ухваленні рішень.

Раніше в Управлінні ООН з прав людини заявили, що занепокоєні долею постраждалих учасників протестів у Москві та вважають, що поліція застосувала надмірну силу.

Управління закликало Росію поважати права громадян та дотримуватися міжнародного права.

"Сила має застосовуватися лише у якості крайнього засобу та мати пропорційний характер", - розповів прессекретар Управління ООН з прав людини Руперт Колвілл.

Колвілл також наголосив, що держави можуть самостійно визначати електоральний бар’єр для участі у виборах, але у випаде РФ йдеться про те, що під заборону попали лише незалежні кандидати та представники опозиції.

В Управлінні ООН з прав людини вважають, що російські поліцейські застосували надмірну силу до учасників акцій протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації, затримали в Москві.

При цьому силовики діяли з великою жорстокістю, б'ючи беззбройних демонстрантів кийками.

Лідер російської опозиції Олексій Навальний заявив про те, що у в’язниці його намагалися отруїти.

Пізніше стало відомо, що в Москві заарештували щонайменше 40 осіб, затриманих на акції протесту 27 липня.