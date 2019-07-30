У Німеччині проводять рейди проти правих екстремістів

Німецькі правоохоронці у вівторок проводять рейди у деяких федеральних землях проти правих екстремістів.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Федеральна прокуратура посилює тиск на кількох правих екстремістів. Слідчі провели обшуки квартир у чотирьох федеральних землях", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані, як вважається, утворили своєрідну "озброєну руку" групи "Вовча бригада".

За підозрою у членстві у злочинній організації Федеральна прокуратура провела обшуки квартир шести вже відомих правоохоронцям осіб та ще чотирьох, які раніше не потрапляли в їх поле зору, у Саксонії-Ангальті, Гессені, Нижній Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії.

Обвинувачених підозрюють у тому, що вони минулого року в рамках угруповання "Вовча бригада" сформували "штурмову бригаду". Задекларованою метою угруповання є "відродження вільної вітчизни" згідно з "німецьким моральним законом". Група, як вважають у прокуратурі, готова до застосування сили.

Про арешти поки не повідомляється.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість правих екстремістів у Німеччині, за даними Федерального відомства з охорони конституції Німеччини становила в 2018 році 24 100 осіб, при тому, що в 2017-му їх було 24 тисячі. Майже кожен другий з них вважається "налаштованим на насильство". Кількість насильницьких злочинів, скоєних правими радикалами зросла з 28 у 2017 році до 48 торік. Шість осіб перебувають у розшуку за підозрою у вбивстві на ксенофобському підґрунті.