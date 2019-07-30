Французький міністр - Трампу: Американське вино не краще за наше

Вино, яке виробляють у Сполучених Штатах Америки, не краще за французьке.

Про це заявив міністр сільського господарства Франції Дідьє Гійом, повідомляє dpa.

“Я вимушений сказати, що американське вино не краще за французьке”, - заявив він.

Як повідомлялося, 27 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Франції санкціями після того, як Париж вирішив запровадити податок на діяльність американських цифрових компаній, і заявив, що американське вино краще за американське попри те, що сам не п'є вина.