Французький міністр - Трампу: Американське вино не краще за наше
Укрінформ
Вино, яке виробляють у Сполучених Штатах Америки, не краще за французьке.
Про це заявив міністр сільського господарства Франції Дідьє Гійом, повідомляє dpa.
“Я вимушений сказати, що американське вино не краще за французьке”, - заявив він.
Як повідомлялося, 27 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Франції санкціями після того, як Париж вирішив запровадити податок на діяльність американських цифрових компаній, і заявив, що американське вино краще за американське попри те, що сам не п'є вина.