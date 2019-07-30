У Японії від спеки померли 11 осіб, понад 5,5 тисячі - госпіталізовані

Унаслідок аномальної спеки в Японії померли 11 людей, ще 5 664 людей було госпіталізовано.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на Управління по боротьбі з наслідками стихійного лиха.

“Минулого тижня в Японії загинуло 11 людей та ще 5 664 було госпіталізовано через симптоми, пов'язані зі спекою, коли різко піднялася температура повітря (32-35 градусів - ред.) після завершення сезону дощів в більшості регіонів країни”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем виросло майже утричі, більшість постраждалих - люди похилого віку. 11 померлих були жителями різних регіонів.

Очікується, що температура повітря в Японії залишиться вище середнього впродовж цього тижня, а в Управлінні закликають людей вживати достатню кількість води й не забувати про відпочинок.

Фото: Kyodo