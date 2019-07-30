У Росії нарахували 21 мільйон громадян, які живуть за межею бідності

Кількість росіян, які живуть за межею бідності, за перший квартал 2019 року збільшилася в порівнянні з тим же періодом річної давнини на 500 тис. осіб і досягла 21 млн.

Про це повідомляє Znak.com із посиланням на дані Росстату.

Йдеться про громадян, чий щомісячний дохід нижчий прожиткового мінімуму — зараз він становить 10753 рублі. Згідно з офіційною статистикою, якщо на початку 2018 року росіян, які живуть за межею бідності, було 13,9% (20,4 млн), то на початку поточного року - 14,3% (20,9 млн).

Реальні доходи росіян падають шостий рік поспіль — з моменту анексії Криму і введення західних санкцій. За підсумками 2018 року майже 20% жителів РФ повідомили про зниження зарплат.

За інформацією холдингу «Ромир», у країні значно зросла кількість громадян, які заощаджують на їжі, одязі та розвагах. За два останніх роки кількість громадян, які планують своє майбутнє на найближчі п'ять-шість років, скоротилася з 17 до 11%.

У квітні прем'єр-міністр Дмитро Медведєв визнав, що життя в Росії «далеке від ідеалу, що багатьом людям важко, а деякі просто виживають». 20 червня під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін погодився з тим, що росіянам жити стало важче.