У Сенаті вимагають посилити санкції проти РФ

Американські сенатори демократ Кріс Ван Холлен та республіканець Марко Рубіо закликають Конгрес узгодити законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, включивши правки, які би утримували Росію від подальшого втручання у вибори в США.

Про це йдеться в їх спільному листі, на адресу голів комітетів Конгресу, який опублікований на сторінці сенатора Ван Холлена.

"Ми закликаємо вас додати (до законопроекту про оборонний бюджет на 2020 рік — ред.) текст, який би застеріг іноземні уряди (зокрема РФ — ред.) від втручання в американські вибори, наголосивши, що в разі такого втручання на них чекатимуть швидкі й жорсткі наслідки", - йдеться у листі сенаторів.

Ван Холлен й Рубіо закликають включити правки, які раніше були підтримані у Палаті представників, щодо введення санкцій у банківській, енергетичній та оборонній галузях Росії, а також її суверенного боргу та олігархів у разі втручання країни у вибори США.

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Як зауважує Bloomberg, Палата представників і Сенат вже ухвалили окремі законопроекти про оборонний бюджет США на наступний рік. Однак обидві палати повинні напрацювати компромісний варіант, щоб президент Трамп міг його підписати, і документ став законом.