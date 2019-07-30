У Сенаті вимагають посилити санкції проти РФ

У Сенаті вимагають посилити санкції проти РФ

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Укрінформ
Американські сенатори демократ Кріс Ван Холлен та республіканець Марко Рубіо закликають Конгрес узгодити законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, включивши правки, які би утримували Росію від подальшого втручання у вибори в США.

Про це йдеться в їх спільному листі, на адресу голів комітетів Конгресу, який опублікований на сторінці сенатора Ван Холлена.

"Ми закликаємо вас додати (до законопроекту про оборонний бюджет на 2020 рік — ред.) текст, який би застеріг іноземні уряди (зокрема РФ — ред.) від втручання в американські вибори, наголосивши, що в разі такого втручання на них чекатимуть швидкі й жорсткі наслідки", - йдеться у листі сенаторів.

Ван Холлен й Рубіо закликають включити правки, які раніше були підтримані у Палаті представників, щодо введення санкцій у банківській, енергетичній та оборонній галузях Росії, а також її суверенного боргу та олігархів у разі втручання країни у вибори США.

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Як зауважує Bloomberg, Палата представників і Сенат вже ухвалили окремі законопроекти про оборонний бюджет США на наступний рік. Однак обидві палати повинні напрацювати компромісний варіант, щоб президент Трамп міг його підписати, і документ став законом.

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