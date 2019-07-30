В аеропорту Стамбула вилучили луску вбитих браконьєрами панголінів на $1,5 млн

В аеропорту Стамбула вилучили луску вбитих браконьєрами панголінів на $1,5 млн

Укрінформ
В аеропорту Стамбула (Туреччина) вилучили 1,2 тонн луски панголінів – рідкісного, зникаючого через браконьєрство виду тварин.

Про це повідомляє СNN Turk.

«В аеропорту Стамбула вилучили 1 тонну 217 кілограмів луски панголінів. Вантаж був заявлений як оброблена кістка, але після перевірки була виявлена невідповідність документам», - заявили у відділі митного контролю аеропорту.

Як зазначається, за цінами чорного ринку вартість вантажу може перевищувати 8,5 млн турецьких лір (майже 1,5 млн доларів США – ред.).

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Загалом полювання на панголінів заборонене, так само як і продаж м’яса та луски.

Панголін – єдиний у світі ссавець, покритий лускою. Саме нею масово незаконно торгують браконьєри, її використовують для виготовлення ліків, ефект яких не доведено, та прикрас. М’ясо панголінів, що мешкають в Африці та Азії, вважається дуже корисним для здоров’я людини. Через попит на нього популяція ссавців різко скоротилась, тварина перебуває під захистом міжнародної спільноти від браконьєрів.

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