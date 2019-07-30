Індія купить у Росії ракети класу "повітря-повітря" на $220 млн

Індія і Росія підписали контракт на постачання для Військово-повітряних сил Індії ракет класу "повітря-повітря" загальною вартістю 15 млрд рупій (майже 220 млн доларів).

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформаційне агентство ANI.

"Підписаний контракт з Росією на придбання ракети Р-27 класу "повітря-повітря" для установки на бойові літаки Су-30МКІ військово-повітряних сил Індії", – сказано в повідомленні офіційних осіб оборонного відомства Індії агентству.

Р-27 – радянська керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності, призначена для ураження повітряних цілей в складних метеоумовах, в будь-який час доби. Випускається компанією «Артем» (Київ) та компанією «Вимпел» (Москва).

Нагадаємо: 5 жовтня 2018 року президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підписали низку двосторонніх документів, один з яких — постачання п'яти полків зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" на загальну суму близько п'яти мільярдів доларів. Росія повинна поставити системи Індії упродовж п'яти років.