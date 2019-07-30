В Австрії торік зафіксували скорочення викидів парникових газів

Торік в Австрії вперше за останні три роки зафіксовано зменшення викидів в атмосферу парникових газів.

Про це заявили у Федеральному міністерстві сталого розвитку та туризму Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У 2018 році в Австрії було зафіксовано викиди близько 79,1 млн тонн парникових газів. У порівнянні з 2017 роком це означає скорочення на 3,2 млн тонн - і, таким чином, це перше скорочення за три роки", - заявив керівник департаменту із захисту довкілля Юрген Шнайде.

При цьому, у сфері дорожнього транспорту, який є основним джерелом викидів CO2, зворотного тренду не зафіксовано: споживання дизельного пального та бензину збільшилося на 0,8% та 0,2 млн тонн відповідно.

Згідно з даними австрійського міністерства загальне зниження викидів можна пояснити низкою факторів. Зокрема, зменшилося споживання мазуту та природного газу (мінус 6,7%), використання мінеральних добрив у сільському господарстві (мінус 1,9%), скоротилися викиди метану з полігонів у промисловості з переробки відходів.

Між тим, австрійські "зелені" та низка неурядових організацій із захисту довкілля вказали на те, що скорочення загального обсягу парникових газів в країні у 2018 році було пов’язано не стільки з діями попереднього уряду, а більше – з теплою зимою та, відповідно, меншим споживанням нафти, газу та електроенергії.