Копи назвали імена стрілка та загиблого під час стрілянини у Каліфорнії

Поліція штату Каліфорнія ідентифікувала стрілка, який у неділю 28 липня влаштував бійню у містечку Гілрой поблизу Сан-Франциско, під час родинного фестивалю Garlic festival.

Про це інформує BBC.

"Вбивцю ідентифікували як 19-річного Сантіно Вільяма Легана", - йдеться у повідомленні.

У поліції також з'ясували, що стрілець використовував рушницю, проте його мотив досі невідомий.

Одним із загиблих унаслідок стрілянини став шестирічний Стівен Ромеро - перший із загиблих, якого вдалося ідентифікувати. Його мати та бабуся були поранені під час інциденту.

Як повідомлялося, у неділю, 28 липня, у містечку Гілрой поблизу Сан-Франциско, США, стрілець відкрив вогонь по відвідувачах популярного родинного фестивалю Garlic festival. Внаслідок стрілянини загинули 4 особи.