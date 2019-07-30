Навальний розповів про обставини свого отруєння

Навальний розповів про обставини свого отруєння

Укрінформ
Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого госпіталізували через «алергічну реакцію», розповів про обставини свого отруєння.

Перші ознаки невстановленої «алергічної реакції» — почервоніння на шиї — помітили його співкамерники ще в суботу, 27 липня, йдеться на офіційному сайті опозиціонера.

Через годину у Навального почалося печіння в області чола і шкіри навколо очей.

"Вночі прокидаюся від того, що обличчя, вуха і шия горять і колються. Вранці встав, і побачив мене співкамерник, витріщивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря", — розповів Навальний.

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За його оцінкою, на ранок обличчя опухло так сильно, що повіки збільшилися до розміру м’яча для пінг-понгу, а замість очей були щілинки.

Навальний вважає, що його могли отруїти, проте виключає, що це могли бути співробітники спецприймальника.

«Те, що отруїли місцеві менти, я виключаю — вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається, більше мене», — написав політик.

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Він наголосив, що під час прогулянки або дзвінків, коли виводили всіх арештантів, в камеру могли зайти «якісь люди». У такому випадку, за словами політика, «версія щодо отруєння стає дуже вагомою».

«Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть «одноразова гостра алергічна реакція Навального», — зазначив він.

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Нагадаємо: вранці 28 липня засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального госпіталізували зі спецприймальника з невстановленою «алергічною реакцією». На думку його лікаря, опозиціонер міг бути отруєний невідомою хімічною речовиною.

29 липня Навального виписали з лікарні та знову взяли під варту.

Фото: navalny.com

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