Навальний розповів про обставини свого отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого госпіталізували через «алергічну реакцію», розповів про обставини свого отруєння.

Перші ознаки невстановленої «алергічної реакції» — почервоніння на шиї — помітили його співкамерники ще в суботу, 27 липня, йдеться на офіційному сайті опозиціонера.

Через годину у Навального почалося печіння в області чола і шкіри навколо очей.

"Вночі прокидаюся від того, що обличчя, вуха і шия горять і колються. Вранці встав, і побачив мене співкамерник, витріщивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря", — розповів Навальний.

За його оцінкою, на ранок обличчя опухло так сильно, що повіки збільшилися до розміру м’яча для пінг-понгу, а замість очей були щілинки.

Навальний вважає, що його могли отруїти, проте виключає, що це могли бути співробітники спецприймальника.

«Те, що отруїли місцеві менти, я виключаю — вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається, більше мене», — написав політик.

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Він наголосив, що під час прогулянки або дзвінків, коли виводили всіх арештантів, в камеру могли зайти «якісь люди». У такому випадку, за словами політика, «версія щодо отруєння стає дуже вагомою».

«Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть «одноразова гостра алергічна реакція Навального», — зазначив він.

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Нагадаємо: вранці 28 липня засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального госпіталізували зі спецприймальника з невстановленою «алергічною реакцією». На думку його лікаря, опозиціонер міг бути отруєний невідомою хімічною речовиною.

29 липня Навального виписали з лікарні та знову взяли під варту.

Фото: navalny.com