Росія втручалась не лише у вибори 2016 року - держсекретар США

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що не має жодного сумніву щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Про це він сказав під час розмови в Економічному клубі Вашингтона, повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи є в нього сумніви, як у ексголови ЦРУ, щодо того, чи втручалась Росія в президентські вибори у США у 2016 році, Помпео сказав: "Жодних сумнівів, жодних. І у вибори перед цим, і перед цим, і перед цим, а також у вибори в 2018. Можливо, люди забули, але ми мали вибори після 2016 року. Дехто каже: ми маємо захистити кампанію 2020 року – і хороші люди, що балотувались у 2018, тоді хвилювались також. Нам вдалось зробити це дуже ефективно, і ми зробимо це знову у 2020".

Водночас держсекретар додав, що йдеться не лише про втручання Росії.

"Це неправильне трактування, я поясню. Інші країни, крім Росії, хочуть підірвати американську демократію – це було правдою з часів заснування нашого великого народу. Ми маємо бути пильними", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер під час відкритих слухань у комітеті з правоохоронної діяльності Палати представників Конгресу США 24 липня заявив, що за всю свою кар’єру не пам’ятає більшої загрози для американської дипломатії, ніж втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв’язків і змови між співробітниками виборчої кампанії Трампа та Росією, яка втручалася у президентські вибори США 2016 року, тривало з червня 2017 до березня 2019 року.

За результатами був підготовлений звіт на більш ніж 400 сторінок, у якому йдеться про "систематичне та масштабне" втручання Росії у виборчий процес у США у 2016 році.

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. З іншого боку прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.