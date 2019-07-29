Прем'єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом

Припинення окупації Туреччиною півночі Кіпру є «головним пріоритетом» Греції.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, виступаючи після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом у Нікосії, повідомляє Ekathimerini.

«Припинення окупації Туреччини розділеної півночі острова є головним пріоритетом, оскільки возз'єднання без виведення турецьких військ було б немислимим», - заявив він.

Міцотакіс також висловив оптимізм з приводу запланованих мирних переговорів між Анастасіадісом і лідером турецької частини Кіпру Мустафою Акинджі.

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Прем'єр-міністр Греції наголосив, що Нікосія може розраховувати на підтримку не тільки Афін, а й Брюсселя, якщо Туреччина продовжить розвідку енергоресурсів біля берегів Кіпру.

Як відомо, після турецького вторгнення у 1974 році Кіпр розколовся за етнічною ознакою на греків-кіпріотів і турків- кіпріотів.