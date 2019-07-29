Навального виписали з лікарні і повернули до спецприймальника

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з 64-ї міськлікарні Москви, куди він був госпіталізований напередодні зі спецприймальника з діагнозом "алергічна реакція".

Про це повідомляє телеканал Дождь з посиланням на лікаря політика Анастасію Васильєву.

“Його (Навального - ред.) тільки що під конвоєм відвезли до спецприймальника”, - сказала лікар.

За її словами, Навальному, у якого діагностували контактний дерматит, після лікування стало краще, однак, на її думку, виписувати його рано. “Яка хімічна речовина викликала його (дерматит)? Що це був за токсичний агент? Олексію дійсно краще, але мене лякає і насторожує, що немає спроб дізнатися, що це було за речовина. Сам Олексій теж вважає, що це був якийсь токсичний агент”, - сказала лікар.

Вона додала, що “у Олексія негативний алергічний анамнез за все життя”.

Як повідомлялося, Олексій Навальний потрапив до спецприймальника після того, як 24 липня Симоновський суд Москви призначив йому адміністративний арешт на строк 30 діб. Опозиціонер був визнаний винним за статтею КпАП РФ "повторне порушення встановленого порядку організації мітингу".

У неділю, 28 липня, політика було госпіталізовано. У лікарні його оглянула головний імунолог-алерголог Москви. Вона поставила діагноз "контактний дерматит в ділянці обличчя і ангіонабряк параорбітальної ділянки". Лікар терапевтичного відділення Ельдар Казахмедов пояснив, що до набряків і висипань призвела алергічна реакція, яка відома як "кропив'янка".