У Туркменістані затримують тих, хто поширює чутки про “смерть президента"
Про це повідомляє Хроніки Туркменістану.
"У Лебапській області затримано трьох осіб, яких звинувачують у поширенні чуток, що сприяють дестабілізації обстановки в країні", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що затримані - співробітник Лебапського відділення «Туркментелекому», працівник водного господарства та працівниця ЖКГ.
При цьому наголошується, що з 25 липня у Туркменістані проводиться активна робота щодо боротьби з чутками про смерть або погане здоров'я президента.
Здійснювати контрпропаганду було доручено Міністерству культури.
Як повідомлялося, туркменська опозиція на своєму YouTube-каналі розповсюдила інформацію про те, що 20 липня помер президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.
Однак, 21 липня представник посольства Туркменістану в РФ спростував ці чутки.