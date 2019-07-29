У Туркменістані затримують тих, хто поширює чутки про “смерть президента"

У Лебапській області Туркменістану затримано трьох осіб, яких звинувачують у поширенні чуток про смерть президента Гурбангули Бердимухамедова.

Про це повідомляє Хроніки Туркменістану.

"У Лебапській області затримано трьох осіб, яких звинувачують у поширенні чуток, що сприяють дестабілізації обстановки в країні", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що затримані - співробітник Лебапського відділення «Туркментелекому», працівник водного господарства та працівниця ЖКГ.

При цьому наголошується, що з 25 липня у Туркменістані проводиться активна робота щодо боротьби з чутками про смерть або погане здоров'я президента.

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Здійснювати контрпропаганду було доручено Міністерству культури.

Як повідомлялося, туркменська опозиція на своєму YouTube-каналі розповсюдила інформацію про те, що 20 липня помер президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Однак, 21 липня представник посольства Туркменістану в РФ спростував ці чутки.