Іран не вірить у прагнення США вести переговори

Іран не бачить щирості у прагненні США до переговорів або угодою з Ісламською Республікою.

Про це заявив прессекретар міністерства закордонних справ в Тегерані Аббас Мусаві, повідомляє Bloomberg.

«Іран не бачить щирості в реченні Помпео (приїхати до Тегерана для переговорів - ред.)», - сказав він, зазначивши, що це «захисний крок» американських чиновників у відповідь на недавню поїздку міністра закордонних справ Ірану в Нью-Йорк.

Такі коментарі прозвучали у відповідь на більш ранні заяви держсекретаря США Майкла Помпео про те, що він готовий поїхати в Тегеран, щоб «звернутися до іранського народу з приводу зовнішньої політики США».

Ворожа риторика між США та Іраном на тлі ядерної угоди Тегерана продовжує посилюватися після силових дій в районі Ормузської протоки.