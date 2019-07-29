Пожежі у Туреччині: евакуювали шість сіл, вогонь загрожує нафтопроводу

Пожежі у Туреччині: евакуювали шість сіл, вогонь загрожує нафтопроводу

Фото
Укрінформ
На південному сході Туреччини, у провінції Мардін, через лісові пожежі евакуйовано шість сіл, вогонь рухається у бік нафтопроводу.
Про це повідомляє видання Karar.

"Лісова пожежа в Мардіні: шість сіл евакуйовані, полум'я наближається до нафтопроводу. Місцеві мешканці попереджені про можливу небезпеку", - повідомляє видання з посиланням на дані, отримані від пожежників.

На місці працює багато пожежних бригад, також приборкати вогонь допомагають місцеві жителі.

Як зазначається, від учора пожежа переходить від одного населеного пункту до іншого. Протягом кількох годин вогонь поширювався з великою швидкістю.

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Про смертельні жертви повідомлень немає. Однак відомо, що кілька осіб отруїлися димом.

Фото: www.karar.com

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