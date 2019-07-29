Пожежі у Туреччині: евакуювали шість сіл, вогонь загрожує нафтопроводу
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Укрінформ
На південному сході Туреччини, у провінції Мардін, через лісові пожежі евакуйовано шість сіл, вогонь рухається у бік нафтопроводу.
Про це повідомляє видання Karar.
"Лісова пожежа в Мардіні: шість сіл евакуйовані, полум'я наближається до нафтопроводу. Місцеві мешканці попереджені про можливу небезпеку", - повідомляє видання з посиланням на дані, отримані від пожежників.
Як зазначається, від учора пожежа переходить від одного населеного пункту до іншого. Протягом кількох годин вогонь поширювався з великою швидкістю.
Про смертельні жертви повідомлень немає. Однак відомо, що кілька осіб отруїлися димом.
Фото: www.karar.com