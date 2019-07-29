Пожежі у Туреччині: евакуювали шість сіл, вогонь загрожує нафтопроводу

Як зазначається, від учора пожежа переходить від одного населеного пункту до іншого. Протягом кількох годин вогонь поширювався з великою швидкістю.

Читайте також: У турецькому Ізмірі горить фабрика

Про смертельні жертви повідомлень немає. Однак відомо, що кілька осіб отруїлися димом.

Фото: www.karar.com