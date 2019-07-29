Три події світу. Звичний Волкер, очікуваний Джонсон та послідовний Мюллер

Борис Джонсон очолив Консервативну партію та уряд Великої Британії

Курт Волкер вчергове, але вперше після президентських та парламентських виборів побував в Україні. Екс-спецпрокурор Роберт Мюллер і надалі наполягає на тому, що Росія втручалася у вибори в США.

Посада спеціального представника Державного департаменту США по Україні існує понад два роки, за цей час Курт Волкер понад 10 разів побував в Україні, не обмежуючись зустрічами у затишних столичних кабінетах. Ось і на цей раз він разом з американською делегацією відвідав Станицю Луганську, щоб на власні очі переконатися у розведенні сил.

На думку американського дипломата, розведення сил в інших точках лінії зіткнення та створення нових пунктів пропуску сприятиме реалізації Мінських домовленостей. Волкер підтвердив, що у Вашингтоні чекають Володимира Зеленського, зауваживши, що Москва не дає сигналів про готовність звільнити полонених українських моряків. Спецпредставник Держдепу, до речі, спілкувався не лише з представниками нинішньої влади, але і провів зустрічі з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко.

Борис Джонсон виграв тривалі перегони за право очолити Консервативну партію та уряд Великої Британії. Для екстравагантного політика, фаната Черчилля та прихильника Brexit ця посада – чудова нагода вбити одним пострілом якомога більше зайців. Джонсон вже пообіцяв, що до 31 жовтня поточного року Британія вийде зі складу ЄС. Його, до речі, складно назвати схильним до компромісів з Росією політиком, що дозволяє йому відрізнятися на тлі існуючих політичних трендів Старого Світу. Політичне розлучення з ЄС та багатообіцяючий трансатлантичний роман з США, вочевидь, стануть пріоритетами для Джонсона.

Тим часом екс-спецпрокурор Роберт Мюллер давав свідчення у Конгресі. З одного боку, це елемент політичної кампанії Демократичної партії, яка готується кинути виклик Дональду Трампу восени наступного року. З іншого – прагнення захиститися від російського втручання у вибори, яке, на думку Мюллера, не лише відбувалося у 2016 році, але і може статися у 2020 році. Зрозуміло, що подібні заяви не надто подобаються Дональду Трампу, у якого є власний погляд на перспективи порозуміння з Путіним, проте вони тримаються у тонусі заокеанський політикум. До речі, 45-й президент минулого тижня телефоном поспілкувався з Володимиром Зеленським.

Євген МАГДА, Інститут світової політики