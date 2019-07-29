Три події світу. Звичний Волкер, очікуваний Джонсон та послідовний Мюллер

Три події світу. Звичний Волкер, очікуваний Джонсон та послідовний Мюллер

Укрінформ
Борис Джонсон очолив Консервативну партію та уряд Великої Британії

Курт Волкер вчергове, але вперше після президентських та парламентських виборів побував в Україні. Екс-спецпрокурор Роберт Мюллер і надалі наполягає на тому, що Росія втручалася у вибори в США.

Посада спеціального представника Державного департаменту США по Україні існує понад два роки, за цей час Курт Волкер понад 10 разів побував в Україні, не обмежуючись зустрічами у затишних столичних кабінетах. Ось і на цей раз він разом з американською делегацією відвідав Станицю Луганську, щоб на власні очі переконатися у розведенні сил.

На думку американського дипломата, розведення сил в інших точках лінії зіткнення та створення нових пунктів пропуску сприятиме реалізації Мінських домовленостей. Волкер підтвердив, що у Вашингтоні чекають Володимира Зеленського, зауваживши, що Москва не дає сигналів про готовність звільнити полонених українських моряків. Спецпредставник Держдепу, до речі, спілкувався не лише з представниками нинішньої влади, але і провів зустрічі з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко.

Борис Джонсон виграв тривалі перегони за право очолити Консервативну партію та уряд Великої Британії. Для екстравагантного політика, фаната Черчилля та прихильника Brexit ця посада – чудова нагода вбити одним пострілом якомога більше зайців. Джонсон вже пообіцяв, що до 31 жовтня поточного року Британія вийде зі складу ЄС. Його, до речі, складно назвати схильним до компромісів з Росією політиком, що дозволяє йому відрізнятися на тлі існуючих політичних трендів Старого Світу. Політичне розлучення з ЄС та багатообіцяючий трансатлантичний роман з США, вочевидь, стануть пріоритетами для Джонсона.

Тим часом екс-спецпрокурор Роберт Мюллер давав свідчення у Конгресі. З одного боку, це елемент політичної кампанії Демократичної партії, яка готується кинути виклик Дональду Трампу восени наступного року. З іншого – прагнення захиститися від російського втручання у вибори, яке, на думку Мюллера, не лише відбувалося у 2016 році, але і може статися у 2020 році. Зрозуміло, що подібні заяви не надто подобаються Дональду Трампу, у якого є власний погляд на перспективи порозуміння з Путіним, проте вони тримаються у тонусі заокеанський політикум. До речі, 45-й президент минулого тижня телефоном поспілкувався з Володимиром Зеленським.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

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