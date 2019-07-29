Масовий збій в аеропортах Канади: зламалася система прикордонного контролю

Масовий збій в аеропортах Канади: зламалася система прикордонного контролю

Укрінформ
У Канаді на кілька годин вийшла з ладу автоматизована система прикордонного контролю, що спричинило значні затримки із прийомом пасажирів в найбільших аеропортах країни.

Про це на своїх сторінках в мережі Twitter повідомляють аеропорти Ванкувера, Торонто, Оттави, Калгарі й інших канадських міст. 

Зазначається, що автоматизована система не працювала по всій країні близько 8 годин. Через це співробітники прикордонної служби Канади у всіх летовищах були вимушені вручну здійснювати контроль міжнародних пасажирів. 

Аби підтримати подорожувальників, які стикнулися із довшими, ніж очікувані, затримками, в зонах прильоту аеропортів безкоштовно розподілялася питна вода. 

Наразі роботу автоматизованої системи вдалося налагодити, однак причини національного збою залишаються невідомими.

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