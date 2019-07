Масовий збій в аеропортах Канади: зламалася система прикордонного контролю

Про це на своїх сторінках в мережі Twitter повідомляють аеропорти Ванкувера, Торонто, Оттави, Калгарі й інших канадських міст.

Зазначається, що автоматизована система не працювала по всій країні близько 8 годин. Через це співробітники прикордонної служби Канади у всіх летовищах були вимушені вручну здійснювати контроль міжнародних пасажирів.

Due to a national outage of @CanBorder’s Primary Inspection Kiosk & NEXUS, arriving guests have long waits to clear Customs at YVR. Our team is working to help arriving guests fill out manual forms and keep people hydrated. We apologize, and we appreciate everybody’s patience.