Кількість загиблих під час розстрілу в Нігерії зросла до 65 осіб

На північному сході Нігерії внаслідок атаки бойовиків ісламістського угруповання Боко Харам загинули щонайменше 65 людей.

Як повідомляє DW, про це заявив представник місцевої влади Мухаммед Булама.

За його словами, ще десятеро людей отримали поранення.

Повідомляється, що напад було скоєно в суботу, 27 липня, під час похорону в поселенні неподалік від міста Майдугурі у штаті Борно, в якому активно діє Боко Харам. Близько 10:30 за місцевим часом нападники на трьох мотоциклах відкрили вогонь по групі чоловіків, коли ті йшли з похорону в районі Нганзай поблизу столиці штату міста Майдугурі. Чоловіки поверталися додому з сусіднього села Гоні Абачарі, де вони відвідували похоронну церемонію свого родича.

Спочатку повідомлялося про меншу кількість загиблих, однак потім були виявлені ще десятки тіл.

Як стверджує Булама, 20 людей були вбиті при нападі під час похорону, а решта — при спробі переслідувати ісламістів. Він припускає, що напад став помстою за вбивство місцевими жителями одинадцяти бойовиків Боко Харам два тижні тому.

Як зазначає видання, за майже дев’ять років нападів бойовиків Боко Харам на північному сході Нігерії загинули щонайменше 20 тисяч людей, а два мільйони залишили свої будинки.