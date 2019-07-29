Біля лікарні, куди госпіталізували Навального, поліція затримала активістів

Біля лікарні, куди госпіталізували Навального, поліція затримала активістів

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Укрінформ
Біля московської лікарні, куди раніше госпіталізували Олексія Навального, поліція затримала активістів, які приїхали підтримати політика.

Як повідомляє Дождь, затримано щонайменше 10 осіб, серед яких і співробітник телеканалу.

За словами кореспондента Данила Сотникова, «автозак кружляє біля лікарні, в нього підсаджують нових затриманих».

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Нагадаємо: незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми та опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.

Лікарі Навального, які відвідали його в лікарні, не виключають отруєння російського опозиційного політика «невідомою хімічною речовиною»

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