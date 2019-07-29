Біля лікарні, куди госпіталізували Навального, поліція затримала активістів

Біля московської лікарні, куди раніше госпіталізували Олексія Навального, поліція затримала активістів, які приїхали підтримати політика.

Як повідомляє Дождь, затримано щонайменше 10 осіб, серед яких і співробітник телеканалу.

За словами кореспондента Данила Сотникова, «автозак кружляє біля лікарні, в нього підсаджують нових затриманих».

Нашего коллегу Даниила Сотникова задержали у больницы, в которой находится Навальный. Несмотря на пресс-карту, его поместили в автозак.



Сейчас автомобиль катается кругами и собирает задержанных. Смотрите включение (из самого автозака) по ссылке: https://t.co/MpjvBjEdPe — Телеканал Дождь (@tvrain) July 28, 2019

Задержан корреспондент «Дождя» Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019

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Нагадаємо: незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми та опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.

Лікарі Навального, які відвідали його в лікарні, не виключають отруєння російського опозиційного політика «невідомою хімічною речовиною».