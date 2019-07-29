Біля лікарні, куди госпіталізували Навального, поліція затримала активістів
Як повідомляє Дождь, затримано щонайменше 10 осіб, серед яких і співробітник телеканалу.
За словами кореспондента Данила Сотникова, «автозак кружляє біля лікарні, в нього підсаджують нових затриманих».
Нашего коллегу Даниила Сотникова задержали у больницы, в которой находится Навальный. Несмотря на пресс-карту, его поместили в автозак.— Телеканал Дождь (@tvrain) July 28, 2019
Сейчас автомобиль катается кругами и собирает задержанных. Смотрите включение (из самого автозака) по ссылке: https://t.co/MpjvBjEdPe
Задержан корреспондент «Дождя» Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9— Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019
Нагадаємо: незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми та опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.
Лікарі Навального, які відвідали його в лікарні, не виключають отруєння російського опозиційного політика «невідомою хімічною речовиною».