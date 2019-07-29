На півночі Росії горів магістральній газопровід "Газпрому"

У неділю одному з магістральних газопроводів "Газпрому" на півночі Росії стався розрив труби діаметром 1400 мм з подальшим загорянням газу.

Про це повідомило Міністерство енергетики Росії. Аварія сталася на 338-му кілометрі траси "Пунга - Вуктыл - Ухта-2" в Республіці Комі. Ніхто не постраждав. Пошкоджену ділянку газопроводу відключили, там ведуться аварійні роботи. Читайте також: На Київщині пожежа знищила 35 гектарів пшениці Це сьома аварія на об'єктах магістральних "Газпрому" з початку року, зазначає агентство "Інтерфакс". У 2018 році на об'єктах магістральних дочірніх компаній "Газпрому" сталося 10 аварій.