Ізраїль і Штати випробували систему ПРО, що може перехоплювати ракети в космосі

На Алясці успішно випробували ізраїльську систему протиракетної оборони Hetz-3 («Стріла-3»), створену за допомоги США.

Ця система здатна перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери Землі, повідомили в Міністерстві оборони Ізраїлю.

Випробування проводили Міністерство аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю та американське агентство з протиракетної оборони на острові Кадьяк.

За 10 днів випробувань система здійснила три успішні перехоплення ракет за межами атмосфери. Також вони продемонстрували сумісність Hetz-3 та американського радара протиракетної оборони AN-TPY2.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав випробування «ідеальним виконанням».

«Я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам за це досягнення на благо нашої спільної безпеки», — написав він у Twitter.