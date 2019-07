Ізраїль і Штати випробували систему ПРО, що може перехоплювати ракети в космосі

Ця система здатна перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери Землі, повідомили в Міністерстві оборони Ізраїлю.

Випробування проводили Міністерство аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю та американське агентство з протиракетної оборони на острові Кадьяк.

За 10 днів випробувань система здійснила три успішні перехоплення ракет за межами атмосфери. Також вони продемонстрували сумісність Hetz-3 та американського радара протиракетної оборони AN-TPY2.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав випробування «ідеальним виконанням».

«Я хотів би висловити глибоку вдячність Сполученим Штатам за це досягнення на благо нашої спільної безпеки», — написав він у Twitter.

During three recent tests in Alaska, the Arrow 3 intercepted ballistic missiles beyond the atmosphere at unprecedented altitudes and speeds. Perfect execution! I would like to express my deep and strong appreciation to the United States for advancing our joint security. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/HTFnYFXGIs