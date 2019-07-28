ЗМІ назвали ім’я сенатора, який блокує санкції США проти Nord Stream 2

Американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол активно перешкоджає схваленню законопроекту, що передбачає запровадження санкцій проти магістрального газопроводу з РФ до Німеччини через Балтійське море «Nord Stream-2».

Про це повідомляє Daily Beast.

"Прихильники втілення проєкту масштабного російського газопроводу мають потужного та тихого союзника у Конгресі - сенатора Ренда Пола, республіканця з Кентуккі та близького друга президента Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.

Пол спокійно працює проти впровадження санкцій щодо проєкту «Північний потік-2», що різко збільшить поставки російського газу до Німеччини. Відповідний проєкт нещодавно не знайшов підтримки американського Сенату.

Згідно з даними Daily Beast, Пол відтермінував розгляд документа у комітеті з закордонних справ Сенату та надіслав сенаторам листа, в якому вказав на "слабкі місця" законопроєкту.

Зокрема, сенатора збентежив той факт, що в документі не вказано, які саме організації повинні опинитися під санкціями.

«Це означає, що зрештою ми будемо голосувати наосліп», — написав Пол у листі.

За його словами, в цій редакції законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти компаній з країн-союзників США по НАТО та нейтральних країн: під них потрапляють усі компанії, що продають або здають в оренду морські судна для будівництва «Північного потоку-2», або надають фінансову підтримку російському проєкту.

Як відомо, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", що вже діє. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2 через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща та країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу.