У Нігерії терористи застрелили 23 осіб, які йшли з похорону
Укрінформ
Терористи угруповання Боко Харам вбили 23 людини у штаті Борно на північному сході Нігерії після того, як жертви відвідали похорон родича.
Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеві джерела.
"Бойовики Боко Харам у суботу вбили 23 людини у штаті Борно на північному сході Нігерії після того, як жертви відвідали поховальну церемонію", - йдеться у повідомленні.
Близько 10:30 за місцевим часом нападники на трьох мотоциклах відкрили вогонь по групі чоловіків, коли ті йшли з похорону в районі Нганзай поблизу столиці штату міста Майдугурі. Чоловіки поверталися додому з сусіднього села Гоні Абачарі, де вони відвідували похоронну церемонію свого родича.