У Нігерії терористи застрелили 23 осіб, які йшли з похорону

У Нігерії терористи застрелили 23 осіб, які йшли з похорону

Укрінформ
Терористи угруповання Боко Харам вбили 23 людини у штаті Борно на північному сході Нігерії після того, як жертви відвідали похорон родича.

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеві джерела.

"Бойовики Боко Харам у суботу вбили 23 людини у штаті Борно на північному сході Нігерії після того, як жертви відвідали поховальну церемонію", - йдеться у повідомленні.

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Близько 10:30 за місцевим часом нападники на трьох мотоциклах відкрили вогонь по групі чоловіків, коли ті йшли з похорону в районі Нганзай поблизу столиці штату міста Майдугурі. Чоловіки поверталися додому з сусіднього села Гоні Абачарі, де вони відвідували похоронну церемонію свого родича.

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