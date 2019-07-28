У Нігерії терористи застрелили 23 осіб, які йшли з похорону

Терористи угруповання Боко Харам вбили 23 людини у штаті Борно на північному сході Нігерії після того, як жертви відвідали похорон родича.

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеві джерела.

"Бойовики Боко Харам у суботу вбили 23 людини у штаті Борно на північному сході Нігерії після того, як жертви відвідали поховальну церемонію", - йдеться у повідомленні.

Близько 10:30 за місцевим часом нападники на трьох мотоциклах відкрили вогонь по групі чоловіків, коли ті йшли з похорону в районі Нганзай поблизу столиці штату міста Майдугурі. Чоловіки поверталися додому з сусіднього села Гоні Абачарі, де вони відвідували похоронну церемонію свого родича.