Макрон назвав дату зустрічі з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним 19 серпня.

Про це повідомляє телеканал BFM.

Зустріч пройде у форті Брегансон, літній резиденції президентів Франції.

Макрон зазначив, що в цьому місці "є обладнання для телефонних переговорів з іншими країнами. Там можна приймати іноземних лідерів, саме така зустріч відбудеться за кілька тижнів з Володимиром Путіним".

BFM нагадує, що зустріч відбудеться напередодні саміту "Великої сімки" 24-26 серпня Біарріці.