КНДР відпустила захоплене раніше російське судно

КНДР відпустила захоплене раніше російське судно

Укрінформ
Влада КНДР ухвалила рішення відпустити захоплене раніше російське судно Сянхайлінь-8.

Про це повідомляє російське посольство в Пхеньяні на своїй сторінці у Twitter.

"27 липня в результаті злагодженої роботи російського зовнішньополітичного відомства траулер Сянхайлінь-8 відпущений", - повідомили в посольстві.

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Раніше повідомлялося, що прикордонники Північній Кореї захопили у водах Японського моря російське судно Сянхайлінь-8, на борту якого перебувало 17 осіб.

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