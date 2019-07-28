КНДР відпустила захоплене раніше російське судно

Влада КНДР ухвалила рішення відпустити захоплене раніше російське судно Сянхайлінь-8.

Про це повідомляє російське посольство в Пхеньяні на своїй сторінці у Twitter.

"27 липня в результаті злагодженої роботи російського зовнішньополітичного відомства траулер Сянхайлінь-8 відпущений", - повідомили в посольстві.

27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. pic.twitter.com/4wdzqy8Kgf — RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) July 28, 2019

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Раніше повідомлялося, що прикордонники Північній Кореї захопили у водах Японського моря російське судно Сянхайлінь-8, на борту якого перебувало 17 осіб.