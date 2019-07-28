ЦАР відкликала визнання незалежності Косово

Центральноафриканська Республіка (ЦАР) стала 14-ю країною, яка відкликала визнання незалежності Косово.

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, повідомляє B92.

«Центральноафриканська Республіка стала чотирнадцятою країною, яка роз'яснила свою позицію про те, що вона не визнає незалежність Косово», - заявив він і в прямому ефірі продемонстрував отриману дипломатичну ноту з ЦАР.

Раніше визнання проголошеної в односторонньому порядку незалежності Косово відкликали Палау, Мадагаскар, Соломонові острови, Коморські острови, Співдружність Домініки, Суринам, Ліберія, Сан-Томе і Прінсіпі, Гвінея-Бісау, Бурунді, Папуа-Нова Гвінея, Лесото і Гренада.