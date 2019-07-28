Затриманих у Москві вже майже 1130 осіб — ЗМІ
Про це повідомляє «ОВС-Інфо», російські правоохоронці затримали 1127 осіб.
Постраждали кілька журналістів: зокрема, журналістку РБК Олену Шевельову вдарив поліціянт, а оператору відомого російського урбаніста Іллі Варламова Олексію Солоухіну розбили ніс. Громадян масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак. Крім того, невідомі розпилили у натовпі перцевий газ, від якого постраждали і громадяни, і силовики.
Багато затриманих також говорять про те, що їх били в автозаках.
Як повідомлялося, незалежні кандидати до Мосміськдуми проводять масові вуличні акції з 14 липня. Учасники протестів незадоволені також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає.
Наразі слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії.
Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.