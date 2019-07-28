Телеканал "Дождь" заявив про DDoS-атаку

Увечері 27 липня сталась DDoS-атака на прикордонний сервер російського телеканалу "Дождь".

Цей факт підтвердили в компанії Qrator Labs, що спеціалізується на протидії кібератакам, повідомляється на сайті телеканалу.

"Атака тривала близько п'яти хвилин, її потужність - близько двох терабіт за секунду. Приблизно тисяча IP-адрес, з яких атакували сервер, були заблоковані", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в редакції з перебоями працює інтернет, сайт і ефір можуть бути недоступні.

Як повідомлялося, 27 липня в редакцію "Дождя" прийшли поліціянти, які вручили головному редактору Олександрі Перепеловій повістку на допит до Головного слідчого управління Слідчого комітету по Москві як свідка по кримінальній справі.

У Москві сьогодні у суботу відбулась акція за вільні вибори, у зв'язку з якою силовики затримали вже понад тисячу осіб. Зокрема, в ході мітингу на Трубній площі вже вдруге за день затримано тих, кого раніше не зареєстрували кандидатами в депутати Мосміськдуми: Юлію Галяміну, Івана Жданова, Любов Соболь та інші.