Півсотні палестинців постраждали у сутичках в Газі

Щонайменше 56 палестинців отримали поранення під час сутичок з ізраїльськими військами на сході Сектора Газа.

Про з посиланням на речника міністерства охорони здоров’я Гази Ішрафа аль-Кедру повідомляє Сіньхуа.

За словами речника, 38 осіб були поранені бойовими набоями, які застосували ізраїльські війська.

“Серед поранених палестинців є 22 дитини й троє жінок, окрім цього, ізраїльські військові мітили по автомобілю швидкої медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

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Сутички розпочалися у п'ятницю, коли сотні протестувальників у Газі долучилися до щотижневого протесту, відомого під назвою “Великий марш повернення”.