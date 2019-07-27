РосЗМІ пишуть, що Путін “пішов на дно” Фінської затоки

У той час як у Москві поліція із застосуванням сили сотнями затримує учасників мітингу за вільні вибори, президент РФ Володимир Путін на батискафі опустився на дно Фінської затоки.

Як повідомляє ТАСС, на дні Путін оглянув підводний човен Щ-308 "Сьомга", який затонув під час Другої світової війни. Тим часом, за даними ОВС-Інфо, в Москві продовжують затримувати учасників мітингу за вільні вибори. На даний момент кількість затриманих сягнула 696 осіб.