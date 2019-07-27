Жорсткий Brexit може призвести до об'єднання Ірландії — Варадкар

Вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди може призвести до того, що багато жителів Північної Ірландії почнуть замислюватися про об'єднання Ірландії.

Про це заявив ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар, повідомляє AFP.

«Люди, яких ви можете схарактеризувати як помірних націоналістів або помірних католиків, які були більш-менш задоволені чинним станом справ, будуть більше орієнтуватися на об'єднану Ірландію», - сказав Варадкар.

Такий коментар прем'єра Ірландії пролунав після того, як новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що нинішня угода з ЄС щодо Brexit неприйнятна, і визначив підготовку до виходу з ЄС без угоди як «першочергове завдання» для нового уряду Сполученого Королівства.

Як відомо, напруженість навколо угоди про Brexit зосереджена на так званому «ірландському бекстопі» - механізмі, призначеному для збереження єдиного ринку блоку і запобігання жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією, що входить до складу ЄС.

Фото: Gareth Chaney Collins