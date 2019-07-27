У Москві після обшуку затримали опозиціонера Яшина
Укрінформ
У Москві вночі був затриманий глава Красносільського муніципального округу Ілля Яшин.
Про це повідомляє «Эхо Москвы».
"Як розповів його адвокат Вадим Прохоров, це сталося практично відразу після обшуку в квартирі опозиційного політика", - йдеться в повідомленні.
Прохоров додав, що після обшуку слідчий провів прямо в квартирі допит. Яшин відмовився давати свідчення, посилаючись на 51 статтю Конституції.
Зазначається, що напередодні ввечері силовики провели другу серію обшуків у кандидатів у депутати Мосміськдуми від опозиції, причому як незареєстрованих, так і тих, кого допустили до виборів.