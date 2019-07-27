З квітня більше 400 осіб залишили північ Сирії, найбільше — з Ідлібу і Хами

З початку квітня більш як 400 тисяч людей у Сирії стали біженцями.

Про це заявив Девід Свансон, представник Управління ООН з гуманітарних питань (УКГП), повідомляє AFP.

«Більш як 400 тисяч людей стали переміщеними особами з кінця квітня», - сказав Свансон.

Зазначається, що більшість біженців з провінцій Ідліб і Хама на північному заході Сирії - ці два райони найбільше постраждали з початку наступальної операції урядових військ Асада. Менша кількість переміщених осіб втекли з Алеппо.

В УКГП також повідомили, що з кінця квітня було зареєстровано 39 нападів на медичні установи або медичних працівників, щонайменше 50 шкіл постраждали від авіаударів і обстрілів.

Як зазначає видання, угода, укладена у вересні між Москвою й Анкарою, мала врятувати північ Сирії від кровопролиття, однак вона так і не була повністю реалізована через те, що джихадисти відмовилися залишити заплановану буферну зону. Замість цього бомбардування тільки посилилися. Протягом останніх десяти днів у результаті авіаударів по цивільних об'єктах у регіоні загинуло більш як 100 осіб.