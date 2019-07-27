Туреччина може переглянути угоду зі США про закупівлю 100 літаків Boeing
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"За словами Ердогана, Анкара не пов'язує це питання з постачанням американських винищувачів-бомбардувальників F35", - ідеться в повідомленні.
Нна зустрічі владної Партії справедливості та розвитку Ердоган заявив: “Навіть якщо ми не отримуємо F-35, то купуємо 100 новітніх літаків Boeing, угода підписана... Ми добрі покупці. Але якщо так піде і далі, хочемо ми того чи ні, нам доведеться подумати про це ще раз".
Як зазначається, йдеться про контракт на придбання 100 новітніх лайнерів на загальну суму $10 млрд для компанії Turkish Airlines. Перший Boeing 787-9 Dreamliner прибув до Туреччини наприкінці червня.
Окрім того, передає DW, Ердоган пригрозив Вашингтону, що як Туреччина не отримає F35, то знайде новітні винищувачі в іншому місці. Раніше російська корпорація Ростех заявила, що може надати Анкарі багатофункціональні винищувачі Су-35.