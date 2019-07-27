Китаянку, яка всиновила 118 дітей, засудили на 20 років за шахрайство
Про це повідомляє BBC.
"54-річна китаянка, яку колись хвалили за благодійність за всиновлення 118 дітей, засудили на 20 років в'язниці", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на банківських рахунках жінки правоохоронці знайшли більше 20 мільйонів юанів і 20 тисяч доларів, а серед майна - кілька автівок Land Rover та Mercedes.
Окрім ув'язнення, суд оштрафував колишню власницю сиротинця, яку називали "Мама Любов", на 2,67 млн юанів ($388 тис.).
У цій справі на різні терміни також засуджено 15 спільників жінки, серед яких її цивільний чоловік.
Першу дитину Лі Янься всиновила у 1996 році, а згодом відкрила притулок “Село любові”. У 2017-му вона всиновила 118-ту за ліком дитину. Того ж таки року громадськість указала уряду Китаю на підозрілу діяльність Лі Янься.
Як з'ясувалося, жінка займалася шахрайством з 2011 року - відмивала гроші за допомогою благодійності. Крім того, вона змушувала деяких з усиновлених дітей бігати по будмайданчиках, а потім шантажувала будівельні компанії тим, що вони буцімто наражали неповнолітніх на небезпеку.
Під час затримання Лі Янься в “Селі любові” перебували 74 дитини - зараз їх усіх перевели до державних закладів опіки.
Фото: Weibo