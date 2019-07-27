Китаянку, яка всиновила 118 дітей, засудили на 20 років за шахрайство

Китаянку, яка всиновила 118 дітей, засудили на 20 років за шахрайство

Укрінформ
Громадянку Китаю Лі Янься, яка усиновила понад сто дітей, засудили на 20 років ув'язнення - її обвинуватили у шантажі та шахрайстві.

Про це повідомляє BBC.

"54-річна китаянка, яку колись хвалили за благодійність за всиновлення 118 дітей, засудили на 20 років в'язниці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на банківських рахунках жінки правоохоронці знайшли більше 20 мільйонів юанів і 20 тисяч доларів, а серед майна - кілька автівок Land Rover та Mercedes.

Окрім ув'язнення, суд оштрафував колишню власницю сиротинця, яку називали "Мама Любов", на 2,67 млн юанів ($388 тис.).

У цій справі на різні терміни також засуджено 15 спільників жінки, серед яких її цивільний чоловік.

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Першу дитину Лі Янься всиновила у 1996 році, а згодом відкрила притулок “Село любові”. У 2017-му вона всиновила 118-ту за ліком дитину. Того ж таки року громадськість указала уряду Китаю на підозрілу діяльність Лі Янься.

Як з'ясувалося, жінка займалася шахрайством з 2011 року - відмивала гроші за допомогою благодійності. Крім того, вона змушувала деяких з усиновлених дітей бігати по будмайданчиках, а потім шантажувала будівельні компанії тим, що вони буцімто наражали неповнолітніх на небезпеку.

Під час затримання Лі Янься в “Селі любові” перебували 74 дитини - зараз їх усіх перевели до державних закладів опіки.

Фото: Weibo

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