Євросоюз засудив рішення США повернути смертну кару

Європейський Союз виступив із засудженням рішення департаменту юстиції США щодо поновлення застосування смертної кари на федеральному рівні.

Відповідна інформація міститься в заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

"Після 16 років фактичного мораторію, департамент юстиції США вчора оголосив, що Федеральний уряд поновить застосування вищої міри покарання. Таке рішення суперечить зростаючим тенденціям щодо скасування смертної кари як в США, так і в усьому світі. Смертна кара порушує невід’ємне право на життя, що відображено в Універсальній декларації з прав людини, та є жорстким, антигуманним та принизливим покаранням", - йдеться у заяві.

Речник нагадує, що Європейський Союз рішуче відкидає смертну кару та буде продовжувати працювати над її скасуванням у всьому світі.