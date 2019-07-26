Кліматичні зміни хвилюють британців більше, ніж Brexit

Більшість населення Великої Британії вважає, що кліматичні зміни є більш важливим питанням, аніж вихід країни з ЄС.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 19-21 липня ComRes.

«Більшість британців вважають, що зміни клімату в майбутньому будуть важливішою проблемою, ніж Brexit. Так, 60% респондентів віком від 18 до 34 років заявили, що вони більше переживають про кліматичні зміни, ніж Brexit. Серед британців віком більше 55 років так вважають 43% опитаних», - йдеться в повідомленні.

При цьому, 61% опитаних дорослих британців не вважають, що уряд країни робить достатньо для боротьби з глобальними змінами клімату.

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Як повідомлялося, новообраний британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв реалізувати Brexit і вивести Велику Британію з Європейського Союзу 31 жовтня за будь-яких обставин.

Слід зазначити й те, що в минулому Джонсон продемонстрував себе досить суперечливо, якщо говорити про кліматичну політику. Будучи мером Лондона, він скоротив стягування плати за затори в місті, що суперечить зусиллям з обмеження викидів вуглецю і забруднення повітря, але він заохочував велоспорт, розгорнувши схему прокату велосипедів.