У турецькому Ізмірі горить фабрика

На заході Туреччини, в районі Ізміра, горить фабрика з виробництва палет. На місці працює велика кількість пожежних бригад.

Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

"Пожежа на фабриці, зокрема на складі, де зберігалися піддони, виникла в ранкові години й швидко перекинулася на інші приміщення", - повідомили рятувальники.

На місці працює велика кількість пожежних бригад, намагаючись приборкати пожежу.

Наразі про жертви інциденту не повідомляється.

Через поширення вогню здійснюють евакуацію притулку для тварин, що розміщений неподалік від заводу.

Фото: demokrathaber.org