Помпео застеріг турків: введення в дію російських С-400 є неприйнятним

Державний секретар США не виключає запровадження проти Туреччини санкцій, якщо вона активізує російські комплекси протиповітряної оборони С-400.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV, стенограму якого оприлюднив Держдепартамент.

"Ми дали чітко зрозуміти туркам, що введення в дію С-400 є неприйнятним", - зазначив глава американської дипломатії у відповідь на прохання прокоментувати заяву впливового сенатора-республіканця Ліндсі Грема про готовність запровадити санкції проти Анкари.

Помпео нагадав, що США вже зробили кроки, спрямовані на скорочення програми F-35 для Туреччини.

"Може бути більше санкцій, але якщо говорити відверто, нам справді хотілося б, аби С-400 не були поставлені на озброєння. Це наша мета. Це те, про що ми говорили з турками протягом місяців", - підкреслив Помпео.

Він також сказав, що попри переговори з турецькою стороною про несумісність російських систем ППО з надсучасними американськими винищувачами F-35, турки продовжують отримувати компоненти C-400.

"Ми закликаємо їх переглянути це рішення", - наголосив державний секретар США.