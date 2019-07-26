У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
Укрінформ
Парламент Болгарії ухвалив не проводити електронного голосування на місцевих виборах, які відбудуться у жовтні цього року.
Про це інформує Bulgarian News Agency.
“За виборчий кодекс із цією поправкою проголосували 129 депутатів, проти висловилися - 69”, - ідеться в повідомленні.
Водночас електронне голосування передбачено в президентській і парламентській кампаніях, а також виборах Європарламенту.
Як зазначається, владна партія ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) заявила, що ліпше переглянути виборчий кодекс після місцевих виборів у жовтні, аби знайти консенсус у парламенті. У відповідь соціалісти звинуватили ГЕРБ у спробі забезпечити собі перемогу в регіонах.